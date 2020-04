Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Trio nach Raub

Dormagen (ots)

Am späten Ostersamstagabend (11.04.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Überfall in Dormagen.

Ein 14-Jähriger gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Der Dormagener schilderte, dass er, gegen 23:00 Uhr, von mehreren Jugendlichen angegriffen worden sei. Der 14-Jährige war zu Fuß im Bereich der Grünanlage am Max-Reger-Weg unterwegs, als sich ihm drei Unbekannte näherten und ihn unvermittelt angriffen. Während sie ihn attackierten, nahmen sie ihm seine Geldbörse und ein Samsung Handy ab. Ein Zeuge, durch Hilferufe auf den Vorfall aufmerksam geworden, informierte die Polizei. Der Junge, der bei dem Überfall leichte Verletzungen erlitt, wurde anschließend in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Eine Fahndung nach dem Trio verlief ohne Erfolg. Das Opfer konnte zwei der etwa 17 bis 24 Jahre alten Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben: Eine Person trug eine Sonnenbrille und war etwa 185 Zentimeter groß, er hatte rote Haare und war mit einer roten Jacke, einer Jeanshose und einem grauen "New Yorker" Pullover bekleidet. Die zweite Person hatte eine auffallend breite Statur, dunkle Haare und trug eine graue Jacke. Eine weitere Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Trio. Zeugen, die Hinweise auf die drei jungen Männer geben können, melden sich unter der Telefonnummer 02131 300-0.

