POL-PDLD: Landau, Alfred-Nobel-Platz, 2.3.2020, 9.50 Uhr Diebstahl einer Geldbörse

Ein bislang unbekannter Täter nutzte in einem Fitnessstudio in Landau die kurzeitige Abwesenheit der Mitarbeiterin am Tresen des Studios aus und entwendeten am 2.3.2020 gegen 9.50 Uhr einen schwarzen Ledergeldbeutel der Marke "Guess". Die Geschädigte sprach den unbekannten Täter noch an. Er entfernte sich jedoch aus dem Fitnessstudio. Im weiteren Verlauf des Vormittages bemerkte dann die Geschädigte den Diebstahl. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld, zwei EC-Karten, eine Kreditkarte, Personalausweis, sowie diverse andere Karten. Der unbekannte, männliche Täter war ca. 170cm groß, von schlanker Statur, ca. 25 Jahre alt, und hatte blaugraue Augenfarbe. Er hatte kurzes, mittelblondes Haar und trug eine hellgraue Jogginghose, helle Turnschuhe, eine anthrazitfarbene Jacke und ein dunkles Basecap. Der männliche Täter sprach in pfälzischem Dialekt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

