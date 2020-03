Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2020 zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Vogesenstraße in Landau ein. Die Täter hebelten eine Tür zum Anwesen auf und entwendeten im Inneren technische Geräte. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/2870.

