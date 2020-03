Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim (ots)

Von 09.30 Uhr bis 10.45 Uhr wurde in der Hafenstraße in Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sieben Verkehrsteilnehmer fuhren zu schnell. Spitzenwert war 63 km/h bei erlaubten 50 km/h. Weiterhin waren zwei LKW-Fahrer nicht angegurtet. An insgesamt vier Fahrzeugen wurden kleinere Mängel festgestellt. Zwischen 11.55 Uhr und 12.45 Uhr wurde eine weitere Geschwindigkeitskontrolle in der Straße "Am Unkenfunk" durchgeführt. Hier waren elf Fahrzeugführer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h fuhr der Schnellste 60 km/h. Außerdem war eine Person nicht angegurtet. Drei Fahrzeuge wiesen Mängel auf.

