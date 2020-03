Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falscher Wasserwerker

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2020, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, erschien ein angeblicher Mitarbeiter des Wasserwerks bei einer Frau in der Danziger Straße und gab an, wegen eines angeblich defekten Wasserrohrs, die Leitungen spülen zu müssen. Nach etwa 15 Minuten habe der Mann die Wohnung wieder verlassen. Im Anschluss stellte die Wohnungsinhaberin das Fehlen von Bargeld und Schmuck fest. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich eine weitere bislang unbekannte Person Zugang zu der Wohnung verschafft hat und die Gegenstände entwendete. Der angebliche Mitarbeiter des Wasserwerks soll zwischen 35-40 Jahre alt, circa 170cm groß und kräftig gewesen sein. Er habe schwarze kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, die im Bereich der Danziger Straße Angaben zu der beschriebenen Person oder einem verdächtigen Fahrzeug machen können. Hinweisgeber sollen sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.

