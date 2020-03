Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - BMW verkratzt

Edenkoben

Fassungslos war eine 28-jährige BMW-Besitzerin, als sie vorgestern (03.03.2020, 15 Uhr) an ihr geparktes Fahrzeug in der Tanzstraße kam. Unbekannte hatten die komplette Fahrer- und Beifahrerseite sowie die Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Die dabei entstandene Schadenshöhe liegt über 5.000 Euro. Der Vorfall wurde am gestrigen Tag zur Anzeige gebracht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen.

