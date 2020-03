Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Streitendes Pärchen löst Polizeieinsatz aus

Germersheim (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch gegen 17.00 Uhr eine Schlägerei zwischen einem Pärchen auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Posthiusstraße in Germersheim gemeldet. Die eintreffenden Beamten konnte die Situation beruhigen und die Parteien getrennt halten. Wie sich herausstellte stritt das Pärchen bereits zuvor im fahrenden Fahrzeug. Die 48-jährige Beifahrerin versuchte dem 44-jährigen Fahrer ins Lenkrad zu greifen, während dieser seine Partnerin an den Haaren zog. Die Frau wurde aufgrund von Kopfschmerzen und Schwindelgefühl durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell