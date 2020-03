Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gewinnversprechen

Eine 42-jährige Frau erhielt gestern Nachmittag (04.03.2020, 14 Uhr) einen Anruf einer Gewinnzentrale, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 28.300 Euro gewonnen hätte. Der Gewinn würde ihr in den folgenden Tagen ausbezahlt, allerdings müsse sie zuvor 700 Euro an einen Online-Bezahldienst überweisen. Die Sache kam der Frau komisch vor, weshalb sie das Gespräch beendete. Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen. Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

