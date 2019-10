Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Tankstelle ausgeraubt

Surwold (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend die Tankstelle an der Hauptstraße überfallen. Gegen 22 Uhr betrat der maskierter Mann den Verkaufsraum, bedrohte die 18-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er einen dreistelligen Betrag erhalten hat, verstaute er das Geld und flüchtete in Richtung des benachbarten Supermarktes. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke, helle Jeans und ein dunkles Cappy. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

