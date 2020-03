Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Verdächtige Personen

Kirrweiler (ots)

Die Polizei geht derzeit einem Hinweis nach, der gestern (04.03.2020, 16 Uhr) gemeldet wurde. Demnach sollen zwei Frauen in der Marktstraße unterwegs gewesen sein und sich an verschiedenen Anwesen die Klingenschilder auf verdächtige Art und Weise angeschaut haben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Polizei appelliert: Verdächtige Wahrnehmungen sollten sofort telefonisch mitgeteilt werden. Nur so können Straftaten rechtzeitig verhindert werden. "Lieber einmal mehr, als einmal zu wenig den Notruf wählen".

