Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Schulwegkontrolle und Durchfahrtsverbot Hirschgraben überwacht

Lingenfeld (ots)

Am Donnerstag wurden zwei stationäre Verkehrskontrollen durch die Polizei in Lingenfeld durchgeführt. Von 07.30 Uhr bis 08.00 Uhr wurde eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Lingenfeld durchgeführt. Es wurden fünf Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei gab es lobenswerter Weise keine Beanstandungen zu verzeichnen. Zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierten die Beamten das Durchfahrtsverbot im Hirschgraben in Lingenfeld. In dieser Zeit ergaben sich keine Verstöße.

