POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

An der Einmündung Grevener Landstraße/Herberner Mersch hat sich am Dienstagnachmittag (12.11.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Insassinnen eines Autos leicht verletzt wurden. Um kurz nach 15.00 Uhr wollte ein 67-jähriger Münsteraner mit seinem PKW vom Herberner Mersch nach links in Richtung Greven abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Wagen einer 22-jährigen Grevenerin. Diese fuhr in Richtung Reckenfeld. Die 22-Jährige sowie ihre 52-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Münsteraner blieb unverletzt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt.

