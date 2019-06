Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Friedelsheim (ots)

Am 24.06.2019, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann mit einem Pkw, Hyundai die L 527 aus Niederkirchen kommend in Richtung Friedelsheim. Ca. 200 m vor Friedelsheim verringerte er seine Geschwindigkeit, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er sein Fahrzeug noch zum Stillstand bringen. Eine ihm folgende 25-jährige Pkw-Fahrerin konnte rechtzeitig hinter dem Fahrzeug des 76-Jährigen anhalten. Ein 22-jähriger Fahrer eines Transportes, der der Frau gefolgt war, bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Fahrzeug des 76-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell