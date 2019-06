Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.06.19 wurde in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr eine Standkontrolle in der Maximilianstraße in Neustadt durchgeführt. Aufgrund einer Theateraufführung an der Villa Böhm war zu dieser Zeit dort ein Durchfahrtsverbot eingerichtet worden, welches überwacht wurde. Das Ergebnis der einstündigen Kontrolle erbrachte 18 Verstöße gegen das ausgeschilderte Durchfahrtsverbot.

