POL-WL: Einbrüche in der Nacht ++ Jesteburg - Tageswohnungseinbruch ++ Hollenstedt - Diebe überrascht

Einbrüche in der Nacht

Am frühen Donnerstag, in der Zeit zwischen 1:15 Uhr und 11:00 Uhr, kam es in der Straße Am alten Brennhaus zu zwei Einbrüchen. Bei einem Gasthaus hebelten die Täter eine Nebeneingangstür auf, nachdem sie vergeblich versucht hatten, die Terrassentüren aufzubrechen. Aus dem Gastraum entwendeten sie diverse Spirituosen.

Bei einem benachbarten Einfamilienhaus öffneten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster und begaben sich so in die Wohnräume. Hier erbeuteten sie Bargeld.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Jesteburg - Tageswohnungseinbruch

In der Brückenstraße sind Diebe am Donnerstag, zwischen 11 und 12:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Haus. Die durchsuchten sämtliche Wohnräume. Hierbei erbeuteten sie Bargeld und ein Laptop. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 EUR.

Auch in Harmstorf waren am Donnerstag Diebe unterwegs. Sie machten sich in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 18:45 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Straße Hamberg zu schaffen. Eine Terrassentür wurde geöffnet. Beute machten die Täter allerdings nicht. Ob sie gestört wurden, ist unbekannt.

Hollenstedt - Diebe überrascht

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch bei einem Einfamilienhaus an der Ahornallee. Der Täter begab sich auf die Gebäuderückseite und stellte einen Mülleimer unter das Küchenfenster des Hauses. Anschließend kletterte er darauf und versuchte, mit einem Stein ein Loch in die Scheibe zu schlagen. Der Täter hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass Bewohner zu Hause waren. Als diese auf die Geräusche aufmerksam wurden, ergriff der Einbrecher die Flucht durch benachbarte Gärten. Es blieb bei geringem Sachschaden.

