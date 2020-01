Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kontrollen des Schwerlastverkehrs - Weiterfahrt untersagt und Haftbefehle vollstreckt

Landkreis Harburg (ots)

In den vergangenen Tagen nahmen die Beamten der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) den Schwerlastverkehr erneut ins Visier. Abermals wurde eine sehr hohe Beanstandungsquote von über 45 Prozent festgestellt. Vier Gespannen musste die Weiterfahrt sofort untersagt werden. Gegen die Fahrzeugführer und Transportunternehmen wurden diverse Verfahren eingeleitet.

Trauriger Spitzenreiter war ein 43-jähriger Lkw-Fahrer. Dieser besaß weder eine Fahrerkarte, noch eine Fahrerlaubnis. Außerdem lagen gegen ihn wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zwei Haftbefehle vor. Noch an Ort und Stelle klickten die Handschellen und er wurde direkt in eine JVA gebracht. Dort hat er nun die nächsten 400 Tage Zeit, über sein Verhalten nachzudenken.

Einen weiteren Trucker mit offenem Haftbefehl stellten die Kollegen am 21.01.2020, um 02.15 Uhr, im Rahmen einer Unfallaufnahme auf dem Parkplatz Hittfelder Berg fest. Der 29-Jährige wurde festgenommen und in die nächste JVA verbracht. Am darauffolgenden Tag bezahlte sein Chef einen haftbefreienden Betrag von mehreren hundert Euro, damit der Mann die JVA wieder verlassen konnte.

Medienhinweis: Ein Foto eines Schwertransportes, der ohne Genehmigung unterwegs war, und dem deswegen die Weiterfahrt untersagt wurde, ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt.

