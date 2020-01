Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Handwerksbetrieb ++ Buchholz - Kellerräume aufgebrochen ++ Brackel - Tageswohnungseinbruch ++ Rosengarten/Emsen - Weihnachtsbaum geriet in Brand ++ u. w. M.

Kakenstorf (ots)

Einbruch in Handwerksbetrieb

Am Mittwoch, gegen 3:00 Uhr morgens, sind Diebe in einen Handwerksbetrieb an der Straße Eichenhöhe eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und begaben sich anschließend in die Betriebsräume. Hieraus entwendeten sie diverse Werkzeuge. Im Anschluss machten sich die Täter auch noch an einem auf dem Gelände stehenden Transporter zu schaffen. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 EUR geschätzt.

In der Bachstraße wurde, ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch, ein Mercedes Sprinter aufgebrochen. Hieraus entwendeten die Diebe Maschinen und Messgeräte. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird noch geprüft.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Kellerräume aufgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus an der Bendestorfer Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch drei Kellerräume aufgebrochen. Die Täter verwüsteten die Räume. Ob sie auch Gegenstände entwendet haben, ist noch unklar. Ebenso unklar ist, wie die Täter unbemerkt das Haus betreten konnten. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr.

Brackel - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Thieshoper Waadern kam es am Mittwoch zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr betraten Diebe das Grundstück und hebelten auf der Rückseite des Einfamilienhauses ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume im Erdgeschoss. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1500 EUR. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Rosengarten/Emsen - Weihnachtsbaum geriet in Brand

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Straße am Vierberg gerufen. Gegen 17:10 Uhr war dort ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Die Bewohner hatten an dem mittlerweile trockenen Baum noch einmal Wachskerzen entzündet. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit geriet der Baum in Brand.

Durch die Bewohner konnte das Feuer bereits weitestgehend gelöscht werden. Den Rest übernahm die Feuerwehr. Zwei Bewohner, die während des Brandes Rauchgase eingeatmet hatten, kamen zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Stelle - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Steller Chaussee kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann war gegen 19:15 Uhr mit seinem BMW von Fliegenberg in Richtung Stelle unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam schließlich im Grünbereich zum Stehen. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Es entstand lediglich leichter Flurschaden.

Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Fahrer einen Wert von zwei Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des 40-Jährigen stellte die Polizei sicher.

