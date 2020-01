Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Tageswohnungseinbrüchen: Festnahme eines Beschuldigten ++

Seevetal (ots)

Am Dienstagnachmittag konnten Beamte der Polizei Seevetal einen 49-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der Hamburger steht im Verdacht, in Maschen und in Horst jeweils versucht zu haben, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Gegen 17:45 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Föhrenweg verdächtige Geräusche auf der Rückseitedes des Gebäudes. Ein Unbekannter hatte versucht, eine rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln und war geflüchtet, als die Frau das Licht einschaltete.

Noch während die ersten Einsatzkräfte zu dieser Anschrift unterwegs waren, ging wenige Minuten später ein zweiter Notruf ein. Anwohner aus dem Alten Postweg hatten bemerkt dass jemand die Terrassentür zum Wintergarten aufgebrochen hatte. Auch hier flüchtete der Täter, nachdem er erkannte, dass Bewohner im Haus waren.

Im Rahmen der Fahndung gab ein Zeuge den Beamten einen Hinweis auf einen Mann, der gerade fluchtartig zu einem VW Scirocco gelaufen und dann mit dem Fahrzeug davon gefahren war. Im Alten Postweg trefen Polizisten auf den Wagen. Der 49-jährige Fahrer wurde überprüft. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann mit den beiden Einbruchsversuchen im Zusammenhang steht. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Jesteburg - Schmuck gestohlen

In der Straße Hasenwinkel kam es am Dienstag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 22:50 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Sie erbeuteten Schmuck und konnten damit unbemerkt entkommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Tostedt - Unfall bei Ausweichmanöver

Auf der Bahnhofstraße, in Höhe der Kreuzung mit der Freudenthalstraße, kam es am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau fuhr mit ihrem Mercedes auf der Freudenthalstraße an den Kreuzungsbereich heran. Um einem Linienbus Platz zu verschaffen, fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße hinein und übersah dabei den von rechts kommenden VW einer 62-jährigen Frau. Die beiden PKW stießen zusammen. Der VW wurde durch den Zusammenstoß gegen den Bus geschoben.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 EUR.

