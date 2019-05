Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tulpenstiege/ Kind verletzt sich beim Spielen mit Sylvesterfund

Coesfeld (ots)

An Sylvester hat ein 13-jähriger Junge aus Lüdinghausen eine angeblich leere Patronenhülse gefunden. Am Mittwochabend, 29.05.2019, erhitzte er die Patronenhülse mit einem Feuerzeug auf dem Balkon seines Wohnhauses in der Tulpenstiege. Es kam zu einer Detonation und ein Metallsplitter flog in die Schulter des Jungen. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell