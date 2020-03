Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - 12-jähriger Schüler verletzt

Maikammer (ots)

Ein 12-jähriger Schüler rutschte am heutigen Mittag (06.03.2020, 13.13 Uhr) an der Bushaltestelle der Realschule plus in der Straße "An der Steinmühle" vom dortigen Haltesteig auf die Fahrbahn, als er von einem anfahrenden Schulbus erfasst und an beiden Füßen verletzt wurde. Während die 56-jährige Busfahrerin einen Schock erlitt, wurde der Neustädter Schüler mit schweren Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

