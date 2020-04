Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in einer Garage

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 200.000 Euro entstand am frühen Sonntagmorgen (19.04.2020) bei einem Brand in einer an der Gehrenwaldstraße gelegenen Garage. Ein 24-jähriger Bewohner des angrenzenden Zweifamilienhauses bemerkte gegen 03.55 Uhr den Alarm des Rauchmelders und stellte eine Rauchentwicklung im Hausflur fest. Nachdem er den Rettungsdienst verständigt hatte, konnte er zusammen mit zwei weiteren Hausbewohnern im Alter von 24 und 57 Jahren das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, gegen 04.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen beschränkte sich der Brand auf die am Wohngebäude angebaute Garage, in der auch zwei Autos stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Rauch zog durch einen Wäscheschacht aus der Garage bis in die Dachwohnung, weshalb diese aufgrund der starken Verrußung bis auf weiteres nicht bewohnbar ist. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell