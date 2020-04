Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flächenbrand

Kapsweyer (ots)

Am 11.4.20, gg. 18:30 Uhr, wurde in der Nähe des Haftelhofs ein Brand festgestellt. Hierbei konnten mehrere voneinander unabhängige Brandstellen festgestellt werden. Es muss daher von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Insgesamt waren ca. 30 m² am Rande eines kleinen Wäldchens betroffen. Dabei war auch bereits gespaltenes Holz verbrannt. Der genaue Schaden ist noch unklar. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

