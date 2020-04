Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76829 Landau (Stadt), Westring

Marienring, 11.04.2020, 20:45 Uhr Betrunkener PKW-Fahrer verursacht zwei Verkehrsunfälle und beleidigt Polizeibeamte

Landau (ots)

Nur 30 Meter von der Polizeidienststelle Landau entfernt fuhr am Samstag gegen 20:45 Uhr ein sturzbetrunkener Fahrzeugführer über eine Verkehrsinsel und beschädigte diese. Dann wollte der 52-jährige mit seinem PKW flüchten, kam aber nicht sehr weit. An der Ampelkreuzung Westring/Marienring kollidierte er mit einem PKW, der wartend an der roten Ampel stand und verursachte einen zweiten Verkehrsunfall. Die direkt eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mann schnell festnehmen, eine Ölspur führte die Einsatzkräfte direkt von der ersten zur zweiten Unfallörtlichkeit. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000.- EUR. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, es wurde eine Blutprobe entnommen. Da der 52-jährige im weiteren Verlauf auch noch die Polizeibeamten beleidigte, wird er sich für eine weitere Straftat verantworten müssen. Der Westring musste teilweise bis 23:00 Uhr gesperrt werden, die Fahrbahn musste großflächig gereinigt werden.

