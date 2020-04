Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler, Turnerweg, 06.04.2020 - 11.04.2020 Einbruch ins Turnerheim Annweiler

Landau (ots)

Im Verlauf der letzten Woche drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Turnerheim Annweiler ein. Aufgrund der Spurenlage dürften es mehrere Täter gewesen sein, die sich längere Zeit im Gebäude aufhielten. Entwendet wurden alkoholische Getränke, teilweise wurden diese am Tatort konsumiert. Im Turnerheim selbst beschädigten die Täter teilweise auch die Inneneinrichtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- EUR. Die Polizei Landau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Verdächtige Wahrnehmungen melden Sie bitte an die 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de, alternativ direkt an die PW Annweiler zu den bekannten Öffnungszeiten.

