Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Einbrüche, Unfälle, Brand, Vandalismus und Widerstand gegen Polizisten

Aalen (ots)

Backnang: Unfallfluchten

Am Samstag wurde zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr ein BMW beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Industriestraße abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hinterließ rund 3500 Euro Schaden. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 14.40 Uhr und 18 Uhr in der Talstraße. Auch hier wurde ein BMW beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Aufbruch von Container

In der Nacht auf Freitag brachen Diebe einen Container in der Harbacher Straße auf. Anschließend entwendeten die Diebe rund 40 Reifensätze im Wert von etwa 40.000 Euro. Zum Abtransport muss ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag wurde zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Wimpfener Straße eingebrochen. Wie der Einbrecher in das Haus gelangte ist noch unklar. Es wurde Parfum und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Auenwald: Einbrüche in Kindergärten

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in einen Kindergarten im Brückenweg von Unterbrüden eingebrochen. Ebenso in die Kindergärten, die sich im Ruitweg sowie Im Stockrain befinden. Die Polizei hat jeweils die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07191/9090 um Hiwneise.

Fellbach: Unfallfluchten

Ein 37-Jähriger war am Freitag gegen 17.25 Uhr mit seinem Pedelec in der Cannstatter Straße unterwegs. Eigenen Angaben zufolge wurde er hierbei von einem schwarzen SUV-ähnlichen BMW überholt, der ihn streifte. Der alkoholisierte Radler stürzte hierdurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Goldammerweg wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr ein Audi beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Kernen: Von Fahrbahn abgekommen

Mit rund zwei Promille war ein 55 Jahre alter Fahrer am Freitagabend unterwegs. Der Mann befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Nissan die K1857. Höhe Hangweide kam er von der Fahrbahn ab, der Pkw blieb auf der Fahrerseite liegen. Der verletzte Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt. Sen Führerschein wurde einbehalten.

Schorndorf: Körperverletzungen und Widerstand

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 3.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte in der Grabenstraße. Ein 18-Jähriger zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizisten aggressiv und musste in Gewahrsam genommen werden. Er beleidigte und bedrohte die Polizisten wiederholt und leistete Widerstand. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Winterbach: Vandalen in Schule

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene hielten sich am Freitagabend gegen 21 Uhr auf dem Schulhof der Lehenbachschule auf und konsumierten Alkohol. Durch ein geöffnetes Fenster stiegen sie in ein Klassenzimmer ein und verwüsten mehrere Räumlichkeiten im Gebäude. Sie rissen Schränke auf und beschädigten Regale. Weitere Gegenstände wurden herumgeworfen. Aus einem Klassenzimmer wurden mehrere Flaschen Farbe mitgenommen, mit denen die Vandalen mehrere Mülleimer und den Boden beschmierten. Weiter wurde ein Mülleimer mit Papier befüllt und in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchteten mehrere Personen. Im Rahmen der Fahndung konnten mehrere angetroffen und kontrolliert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Kaisersbach: Brand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Scheune im Eulenhof aus. Dort hatte sich Stroh, Heu sowie Silage vermutlich selbst entzündet, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Ein Zeuge löschte die etwa einen halben Quadratmeter große Fläche zunächst mit einem Eimer Wasser. Die Feuerwehren aus Kaisersbach, Alfdorf sowie Welzheim rückten mit elf Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften an und löschten das Feuer vollends. Ein 67 Jahre alter Bewohner erlitt vermutlich eine starke Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Leutenbach: Mini beschädigt

Der Fahrer eines Rettungswagens, der sich am Freitagabend mit Sondersignal im Einsatz befand, beschädigte einen am Fahrbahnrand der Seestraße parkenden Mini. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Besatzung fuhr anschließend weiter zum Einsatzort. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Winnenden: Diebstahl von Radsatz

Ein Dieb verschaffte sich am Freitagvormittag Zugang zu einer Tiefgarage in der Christine-Teusch-Straße. Aus dieser entwendete er einen VW-Felgensatz im Wert von 500 Euro. Der vermeintliche Dieb wurde gegen 9.30 Uhr von einer Zeugin im Treppenhaus gesehen. Er ist etwa 25 Jahre alt, hatte eine normale Statur, ist etwa 1,70 Meter groß und trug ein rot-braunes Sweatshirt. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

Waiblingen: Diebstahl

Am Freitag entwendete zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr ein Dieb eine mit Gebäck gefüllte Schatztruhe, die vor einem Laden in der Zwerchgasse ausgestellt war. Die Truhe ist etwa 50x50x50 cm groß. Der Wert wird auf 350 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07171/950422.

Weinstadt: Unfall auf Kreuzung

An der Kreuzung der L1199/L1201 (Landhauskreuzung) ereignete sich am Freitagabend gegen 21 Uhr ein Unfall, bei dem rund 4000 Euro Schaden entstand. Ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah womöglich das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Ford-Fahrer. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 9500

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell