Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrraddiebstahl, , Einbruchsversuch, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag wurde zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr ein Fiat beschädigt, der auf Höhe eines Musikgeschäftes in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Diebstahl von Fahrrad

Im Tagesverlauf des Freitags wurde ein mintfarbenes Damenfahrrad entwendet, das an einem Fahrradabstellplatz in der Carl-Zeiss-Straße angeschlossen war. An dem Fahrrad im Retrostil waren zwei Körbe angebracht. Der Wert beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise auf den Dieb und Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Einbruchsversuch

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag wurde versucht, in ein Vereinsheim einzubrechen, das sich in der Straße Steinböß von Kösingen befindet. Die Türe hielt den Versuchen stand. Der Schaden an dieser beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Rinderbacher Gasse wurde zwischen Freitagabend und Samstagvormittag ein Mercedes beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

7000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Samstag in der Lorcher Straße. Ein 54 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 10.30 Uhr auf den VW einer 21-Jährigen auf. Beide blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

In einer Weise in Verlängerung der Hespeler Straße geriet am Freitag gegen 22 Uhr ein Citroen in Brand, nachdem der 39 Jahre alte Fahrer selbigen gestartet hatte. Das Feuer griff vom Motorraum auf den gesamten Wagen über, sodass dieser schließlich völlig ausbrannte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr aus Großdeinbach war mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151/ 9500

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell