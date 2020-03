Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Trickdiebstahl

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 19 kam am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer in einer Rechtskurve auf Höhe Waiblingen in Fahrtrichtung Abtsgmünd nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die Leitplanke sowie einen Leitposten beschädigt. An seinem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Ellwangen: Zaun beschädigt und geflüchtet

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde in der Max-Eyth-Straße von einem unbekannten Fahrzeuglenker die Umzäunung eines Firmengebäudes vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Ellwangen unter Tel. 07961/9300 entgegen.

Oberkochen: Gefährlich überholt

Ein Opel-Fahrer befuhr am Freitag gegen 12.10 Uhr die B 19 in Richtung Heidenheim und überholte bei Oberkochen im Kurvenbereich trotz Gegenverkehr ein weißes Lkw-Gespann. Ein entgegengekommener Chrysler-Fahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Unfall vermeiden. Der Opel-Fahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Zeugen des Vorfalls sollten sich nun bei der Polizei Aalen unter Tel. 07361/5240 melden.

Bopfingen: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr aus Bopfingen rückte am Freitag gegen 12.45 Uhr mit rund 20 Einsatzkräften in die Hallstattstraße aus. Dort geriet gegen 12.45 Uhr auf dem Gelände einer Firma eine Filteranlage in Brand, die sich außerhalb der Gebäude befindet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Brand durch einen Metallspan verursacht. Der Sachschaden an der Anlage kann noch nicht beziffert werden.

Rosenberg: Trickdiebstahl

Ein 75 Jahre alter Mann wurde am Freitagmittag auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hallerstraße Opfer einer Trickdiebin. Die Frau verwickelte den Mann kurz vor 12 Uhr in ein Gespräch und forderte ihn auf Geld zu spenden und sich in eine Spendenliste einzutragen. Der Mann öffnete seine Geldbörse und spendete fünf Euro. Schließlich musste er später feststellen, dass mehrere hundert Euro fehlten. Die Trickdiebin wird als etwa 15 bis 18 Jahre alt und 1,63 Meter groß beschrieben. Sie hatte eine normale Statur, einen leicht gebräunten Teint, schwarze schulterlange Haare und sprach sehr schlecht Deutsch. Womöglich wurden noch weitere Personen von der Frau angesprochen. Ergänzende Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Täferrot: Wildunfall

Auf der K 3253 kollidierte am Freitagmorgen gegen 5.25 Uhr ein in Richtung Leinzell fahrender 49-jähriger Peugeot-Fahrer mit einem Reh. Das Reh wurde dabei getötet. Da durch den Zusammenstoß der Frontbereich des Pkw beschädigt worden war und Öl aus dem Motorraum austrat, war die Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

