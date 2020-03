Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verdacht eines ausgelegten Giftköders - Trickdiebstahl - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Vermeintlicher Giftköder aufgefunden

Ein Hundebesitzer fand am Donnerstagnachmittag beim Gassiegehen in Allmresbach a.W. eine präparierte Wurst. Er war gegen 17 Uhr in der Verlängerung der Kelterstraße unterwegs, als die Wurst bei einem dortigen Baum am Wegesrand lag. Er unterrichtete umgehend die Polizei, die beim Inspizieren feststelle, dass in Wurst aufgeschnittenen Wurst granulatartige Fremdkörper eingearbeitet wurde . Der Hund hatte nichts von der Wurst aufgenommen und nahm deshalb keinen Schaden. Bislang geht die Polizei von einem Einzelfall aus. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Freitag kurz vor 8.30 Uhr die Burgstraße und wollte in den Kappelbergkreisverkehr einbiegen. Dabei war sie unachtsam und stieß mit einer 31-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt. Die Schäden an ihren Autos belaufen sich auf 14.000 Euro.

Korb: Geld entwendet

Eine 80-jährige Frau wurde am Freitag gegen 9.20 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls. Sie hatte bei der Bank Bargeld abgehoben und lief anschließend zurück in die Winnender Straße zu ihrem Auto, wo sie das Geld im Handschuhfach deponierte. Plötzlich setzte sich eine fremde Frau zu ihr ins Autos und hob eine Unterschriftenliste vor. Dabei griff die Diebin unbemerkt unter der vorgelegten Mappe ins Handschuhfach und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Danach flüchtete die Diebin. Von ihr liegt folgende Beschreibung vor: ca. 30 Jahre, schlank, schwarze schulterlanges Haar, ca. 1,60 Meter groß. Sachdienliche Hinweise auf die Diebin nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

