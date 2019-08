Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuche und Einbruch angezeigt

Iserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn Zwei Einbruchsversuche scheitern In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Warenhaus in der Unnaer Straße einzubrechen. Dieser Versuch misslang, Das Schloss der Tür wurde beschädigt.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten es ebenfalls unbekannte Einbrecher an einem Verwaltungsgebäude einer Firma an der Westfalenstraße. Auch hier wurde das Schloss nicht unerheblich beschädigt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Letmathe Einbrecher in Sporthalle am Saatweg Am frühen Morgen des Mittwochs (31.07.2019, gegen 07:30 Uhr) kletterte der unbekannte Täter auf das Flachdach der Sporthalle und schlug im Anschluss eine Glaskuppel eines Oberlichts ein. Durch diese Öffnung gelangte er in den Durchgangsflur der Sporthalle. Nachdem der akustische Alarm ausgelöst wurde, verließ der Täter fluchtartig das Objekt durch die entriegelte Hauptzugangstür. Es wurde nichts entwendet, es entstand aber Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Letmathe/Iserlohn erbeten.

