Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Ense - Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen Am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 19 Jährige aus Sundern mit ihrem Ford Fiesta den Haarweg von Ense-Höingen in Richtung Niederense. Vor ihr fuhr ein 19 Jähriger aus Arnsberg mit seinem VW Golf auf dem Haarweg in gleiche Richtung. Am Ortsausgang von Ense-Höingen beabsichtigte der Arnsberger nach links in eine Zufahrt zu einem Wohnhaus abzubiegen. Daher bremste er sein Fahrzeug stark ab. Die nachfolgende Fiestafahrerin schätzte das Fahrmanöver entweder nicht richtig ein oder erkannte es zu spät, so dass sie auf den Vordermann auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt 4 Personen verletzt. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste abgeschleppt. (AG)

Warstein-Hirschberg - Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Opel Corsa die Schützenstraße in Richtung Ortsmitte. Zeitgleich war ein 22-jähriger Warsteiner mit seinem Opel auf der Arnsberger Straße in Richtung Burgstraße unterwegs. Er wurde im Fahrzeug begleitet von zwei weiteren Warsteinern in etwa gleichem Alter. Ohne die Vorfahrt zu beachten fuhr der Opelfahrer in den Kreuzungsbereich Arnsberger Straße / Schützenstraße ein und kollidierte mit dem bevorrechtigen PKW des Mescheders. Dieser erlitt in Folge des Zusammenstoßes schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb weitgehend unverletzt, die Mitfahrer zogen sich leichte Blessuren zu. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 7000 Euro. (sn)

Welver-Klotingen - Hallenbrand In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand einer Halle / Scheune an der Klotinger Straße am südlichen Ortsrand von Klotingen. Der gegen 00:50 Uhr alarmierten Feuerwehr gelang es mit starken Kräften, den Vollbrand des ca. 30 Meter langen Backsteingebäudes, in dem zahlreiche Baumaschinen und Fahrzeuge abgestellt waren, bis etwa 03:15 Uhr unter Kontrolle zu bringen. Ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus konnte noch rechtzeitig vor einem Übergreifen der Flammen bewahrt werden. Der entstandene Gesamtschaden könnte sich nach erster Einschätzung im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell