Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Fenster aufgehebelt

Erwitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Weringhauser Straße in Bad Westernkotten das Fenster eines Kosmetikstudios aufgehebelt. Aus dem Geschäft entwendete er eine Geldkassette, die im angrenzenden Park, geleert, wieder aufgefunden werden konnte. Er erbeutete hierdurch eine kleinere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

