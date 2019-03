Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrradfahrerin angefahren

Soest (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 7.40 Uhr befährt eine 56-jährige Soester Radfahrerin den Radweg auf der Niederbergheimer Straße in Richtung Innenstadt. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer fährt zu diesem Zeitpunkt von einem Firmengelände in Richtung Niederbergheimer Straße. Beim Überqueren des dortigen Radweges bemerkt er die Radfahrerin zu spät. Durch die Kollision stürzt die Soesterin und kommt zu Fall. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. (reh)

