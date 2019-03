Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Soest (ots)

Am Freitag, gegen 8 Uhr, befuhr eine 27-jährige Soesterin mit ihrem Auto den Bergenring von der Hammer Landstraße aus kommend in Richtung Schleswiger Ring. In Höhe eines dortigen Supermarktes wollte sie nach links auf den Parkplatz abbiegen, musste jedoch zuerst noch den entgegenkommenden Verkehr durchlassen. Eine 20-jährige Frau aus Bad Sassendorf erkannte die Situation zu spät und fuhr der Soesterin mit ihrem Auto hinten auf. Die 20-Jährige wurde durch den Unfall schwer und die 27-Jährige leicht verletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstanden zirka 8.000 Euro Sachschaden. (reh)

