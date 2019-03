Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gasflaschen gestohlen

Lippstadt (ots)

Zwei unbekannte Täter kniffen am Freitag, um 4.41 Uhr, das Vorhängeschloss eines Schuppens von einem Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße durch. Anschließend entwendeten sie mehrere Gasflaschen mit 5 Kg Füllvolumen. Aufgrund der Bilder einer Überwachungskamera werden sie als schlanke Personen mit Kapuzenpullovern beschrieben. Es kann vermutet werden, dass sie in der näheren Umgebung für den Abtransport noch ein Kraftfahrzeug stehen hatten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

