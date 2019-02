Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 171. Fernfahrerstammtisch der Polizidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 06.03.2019, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 171. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 06.03.2019 lautet: "Vermögensabschöpfung im gewerblichen Güterverkehr" Im Ordnungswidrigkeitenrecht gibt es Geldbußen für begangene Verstöße. Behörden haben jedoch auch die Möglichkeit, den entstandenen Gewinn aus rechtswidrigen Handlungen abzuschöpfen, die sogenannte Vermögensabschöpfung. Polizeikommissar Alexander Plümpe von der Autobahnpolizei Sittensen wird an dem Abend darüber berichten und erklären, wann die Vermögensabschöpfung angewandt wird und welche Folgen sie hat. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizeikommissariat Winsen/Luhe

Andrea Möller, POK`in

fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Telefon: 04171/796200

