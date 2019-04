Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl einer Rüttelplatte und Dieselkraftstoff

Zarnekow (ots)

In der Zeit vom 13.04.2019 17:00 Uhr bis 15.04.2019 07:00 Uhr kam es am Verbindungsweg zwischen Zarnekow und Barlin zum Diebstahl von Dieselkraftstoff und einer Rüttelplatte.

Derzeit finden an der Örtlichkeit Pflasterarbeiten zum Ausbau des unbefestigten Weges statt. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhren unbekannte Täter mit einem unbekannten Fahrzeug auf dem Verbindungsweg bis an den Tatort heran und entwendeten aus einem abgestellten Radlader sowie einer weiteren Arbeitsmaschine insgesamt ca. 100 Liter Dieselkraftstoff. Des Weiteren entwendeten die Täter eine Rüttelplatte mit angeschraubter Gummiplatte der Marke Wacker 4045 in der Farbe Gelb. Die Rüttelplatte hat ein Gewicht von ca. 400kg. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.650 EUR geschätzt.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaueßenstelle in Demmin haben die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03998-254224 bei der Polizei in Demmin zu melden.

