Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Firma

Demmin (ots)

In der Zeit vom 14.04.2019 23:00 Uhr bis 15.04.2019 05:30 Uhr kam es in der Hopfenstraße in Demmin zu einem Einbruch in eine Firma. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Bürofenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Im Anschluss durchsuchten die Täter mehrere Schränke ohne aber etwas zu entwenden. Der Sachschaden wird auf ca. 100EUR geschätzt.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224 entgegen.

