Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Missglückter Pkw-Diebstahl

Demmin (ots)

Am 14.04.2019 gegen 08:15 Uhr meldete ein Hinweisgeber in der Jarmener Straße in Demmin einen parkenden Pkw hinter einem Wohnhaus, bei welchem alle Scheiben offen standen und welcher äußere Beschädigungen aufwies.

Die eingesetzten Beamten stellten bei der anschließenden Überprüfung einen schwarzen Pkw VW Tiguan fest. Alle vier Scheiben waren herunter gefahren und das Fahrzeug wies außen und auch im Innenraum Beschädigungen auf.

Über eine Halterbfrage konnte der Eigentümer des Pkw ermittelt und befragt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug am Freitag, den 12.04.2019 gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Nonnensteig/ Ecke Lindenstraße abgestellt hatte. Den Diebstahl seines Fahrzeugs hatte er noch nicht bemerkt.

Der Hinweisgeber gab an, dass er in der Nacht am 14.04.2019 gegen 02:30 Uhr aus seiner Wohnung in der Jarmener Straße gehört habe, wie ein Pkw auf den Hinterhof fuhr. Er konnte außerdem die Stimmen zweier männlicher Personen hören, welche sich unterhielten und sich wenig später entfernten.

Am Morgen gegen 08:00 Uhr bemerkte er bei einem Blick aus dem Fenster den offenstehenden Pkw im Hinterhof und verständigte die Polizei.Die Tatzeit des Diebstahls kann demnach auf die Zeit vom 12.04.2019 12:00 Uhr bis 14.04.2019 02:30 Uhr eingegrenzt werden.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes Nonnensteig/ Ecke Lindenstraße bzw. am Fundort in der Jarmener Straße bemerkt hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell