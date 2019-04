Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft

Malchow (ots)

In der Nacht vom 10.04.2019 zum 11.04.2019 ist es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft, welches sich am Ende des dortigen Einkaufszentrums befindet. Die Täter haben sämtliches Mobiliar durchsucht und waren augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden gut 20 Euro entwendet. Eine abschließende Schadensauflistung liegt derzeit noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

