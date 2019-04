Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Radladers - Täter nach kurzer Verfolgung durch Zeugen gestellt

Alt Rehse (ots)

Am 14.04.2019 gegen 16:30 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung ein, dass soeben an einem Waldrand zwischen Alt Rehse und Siedichum ein Radlader entwendet wurde und der Tatverdächtige mit dem Gefährt in Richtung Neuhof flüchtig ist.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kann zum Sachverhalt folgendes gesagt werden.

Am Nachmittag des 14.04.2019 führten mehrere Mitarbeiter eines Landwirtschaftsbetriebes auf dem Acker zwischen Alt Rehse und Siehdichum Arbeiten durch. Ein Mitarbeiter fuhr hierbei mit seinem Ackerschlepper samt Anhänger an eine Lagerstelle für Streugut und führte gegen 16:15 Uhr Ladetätigkeiten mit einem dort vorgehaltenen Radlader durch. Nachdem er fertig war, stellte er den Radlader zurück an die Lagerstelle, schloss die Tür des Radladers und fuhr mit seinem Ackerschlepper zurück auf den Acker. Den Schlüssel lies der Mitarbeiter im Radlader stecken, damit weitere Mitarbeiter diesen ebenfalls für Ladetätigkeiten nutzen konnten.

Da sich der Arbeiter in Sichtweite zum Radlader befand, bemerkte er, wie sich dieser plötzlich in Richtung Neuhof in Bewegung setzte. Zunächst dachte er sich nichts dabei, doch als der Radlader außer Sicht geriet, verständigte er seinen Vorgesetzten. In dem Gespräch wurde klar, dass ein unbekannter Täter die Arbeitsmaschine entwendet hatte. Der Zeuge nahm mit seinem Traktor die Verfolgung auf und konnte den Täter im Radlader anhalten und zur Rede stellen. Nach einem kurzen Gespräch, indem der Beschuldigte dem Zeugen Schläge androhte sollte er die Polizei rufen, stieg der Beschuldigte aus, griff sich sein Fahrrad, welches er in der Ladeschaufel transportiert hatte und flüchtete.

Der Arbeiter, begab sich zurück zum nahegelegenen Betriebsgelände. In der Zwischenzeit hatten die Beamten des Polizeihauptreviers Waren die Anzeige vor Ort aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm am Tatort die Spurensuche und -sicherung.

Gegen 18:50 Uhr bemerkte der Zeuge plötzlich, wie der Beschuldigte mit seinem Fahrrad an dem Firmengelände vorbeifuhr. Zusammen mit seinem Vorgesetzten nahm er mittels Pkw die Verfolgung auf. Nach 100m hatten sie den Beschuldigten eingeholt. Auch die Flucht auf den angrenzenden Acker half da nicht mehr, denn mit zwei weiteren Kollegen gelang es ihnen den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der Beschuldigte wurde anschließend in Gewahrsam genommen und dem PHR Neubrandenburg zugeführt. Es handelt sich um einen 36-Jährigen Neubrandenburger. Nachdem ihm rechtliches Gehör geboten wurde und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er gegen 22:30 Uhr entlassen.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren ermitteln gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachtes des Diebstahls und Nötigung.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell