Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebesgut nach Einbruch noch unbekannt

Delmenhorst (ots)

Diebesgut nach Einbruch noch unbekannt

Delmenhorst. Unbekannte brachen gewaltsam am Mittwoch, den 23.10.2019, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 19:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Hansastraße ein. Im Gebäude wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob die Täter Diebesgut erbeuten konnten ist nach aktuellem Stand noch unklar.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

