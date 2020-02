Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gasaustritt wegen defekter Leitung

Freiburg (ots)

Zu einem Gasaustritt wegen einer defekten Leitung kam es am Mittwoch, 05.02.2020, in einer Baugrube in Bad Säckingen. Gegen 18.00 Uhr meldeten mehreren Passanten dort Gasgeruch. Neben der Polizei und der Feuerwehr rückte auch der Rettungsdienst vorsorglich an. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Durch die Stadtwerke wurde die beschädigte Leitung abgedichtet. Die Arbeiten dauerten bis nach 20:00 Uhr.

