Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Fahrer erfasst E-Bike-Fahrer

Mönchengladbach (ots)

An der Einmündung der Straße An der neuen Niers in die Krefelder Straße ist am Donnerstag gegen 17.35 Uhr ein 86-jähriger Fahrradfahrer aus Willich von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden.

Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach wollte an dieser Einmündung mit seinem Wagen von der Straße An der neuen Niers nach rechts auf die Krefelder Straße abbiegen. Er hielt zunächst an, schaute nach eigenen Angaben nach links und fuhr schließlich an. Da kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden E-Bike-Fahrer, der den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Willich befuhr.

Zur ambulanten Behandlung wurde der Leichtverletzte ins Krankenhaus gebracht. (ds)

