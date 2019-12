Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher erbeuten Münzsammlung

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Giesenkirchen an der Trimpelshütter Straße haben unbekannte Täter eine Münzsammlung erbeutet.

Die Tat in der zurzeit unbewohnten Doppelhaushälfte muss irgendwann zwischen Montag und Donnerstag begangen worden sein.

Die Einbrecher hebelten das Küchenfenster auf, durchsuchten das Haus und ließen die Münzen mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell