POL-MG: Rollerfahrer wird von Pkw erfasst und leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 67-jähriger Rollerfahrer aus Mönchengladbach ist am Donnerstag um 9.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mülfort leicht verletzt worden.

Nach ersten, durch eine Zeugenaussage bestätigten Erkenntnissen wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Wagen von der Brückenstraße nach links in die Schlachthofstraße abbiegen. Zunächst wartete er an der Einmündung. Als der Autofahrer dann losfuhr, kam von rechts der vorfahrtberechtigte Rollerfahrer. Dieser wollte seinerseits von der Schlachthofstraße nach links in die Brückenstraße abbiegen.

Bei der Kollision stürzte der Rollerfahrer zu Boden. Vor Ort wurde er von einem Notarzt und einer Rettungswagen-Besatzung behandelt.

Mögliche weitere Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

