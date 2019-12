Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Audi Q 7 aus Hofeinfahrt gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein grauer Audi Q7 mit GK-Kennzeichen ist in der Nacht zum Donnerstag - zwischen 22 und 7 Uhr - in Hardt an der Winkelner Straße von unbekannten Tätern gestohlen worden.

Das mit einem Keyless-Go-System ausgestattete Fahrzeug war am Mittwochabend in einer Hofeinfahrt vor einer Garage abgestellt worden.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in dieser Nacht in Hardt erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

