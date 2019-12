Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Reifen an VW Polo zerstochen

Mönchengladbach (ots)

An einem grauen VW Polo, der geparkt in Schelsen auf der Mülforter Straße stand, haben unbekannte Täter die Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Die Tat muss in dieser Woche im Zeitraum zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 9.25 Uhr, begangen worden sein. Hinweise von Zeugen sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei gerichtet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell