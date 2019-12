Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Werkzeug aus unbewohntem Haus entwendet

Mönchengladbach (ots)

Ein Wohnhaus in Windberg an der Rembrandtstraße, das aktuell wegen Renovierungsarbeiten unbewohnt ist, wurde zum Tatort. Unbekannte Täter drangen irgendwann zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, über ein Küchenfenster, das sich in Kippposition befand, in das Gebäude ein und entwendeten Werkzeuge.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell