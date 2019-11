Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Aufbrüche im Neubaugebiet

Melle (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte im Neubaugebiet Am kalten Kamp gewaltsam in drei Baucontainer sowie in einen Rohbau ein und erbeuteten dabei eine größere Anzahl von Werkzeugen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Aufbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

