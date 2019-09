Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbrecher hebeln Fenster auf und entkommen unbemerkt

Willich (ots)

Am Mittwoch zwischen 10.15 und 11.30 Uhr haben unbekannte Täter in Willich auf der Büdericher Straße ein Fenster eines Reihenhauses aufgehebelt. Zuvor versuchten sie vergeblich die gut gesicherte Haustür aufzuhebeln. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Noch steht nicht fest, was sie erbeutet haben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (1141)

